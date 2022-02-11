В Екатеринбурге с 11 февраля подорожал проезд в общественном транспорте

Чтобы пользоваться всеми доступными видами общественного транспорта, можно пользоваться единым проездным билетом. Его стоимость изменилась и теперь составляет 2,9 тысячи рублей для юридических лиц и 2,8 тысячи рублей для физических. Такой «пропуск» будет действителен весь месяц в метро, автобусе, троллейбусе, и трамвае.
Студенческий проездной стоит 1,9 тысячи рублей. За школьный родителям придется заплатить 1,5 тысячи рублей. Электронный билет только на один вид транспорта обойдется в 2,3 тысячи рублей для граждан, и в 1,3 тысячи рублей — для студентов.
Месячный проездной на автобус, трамвай, и троллейбус для школьников вырос в цене до 960 рублей. На один вид транспорта — до 740 рублей.
Еще в столице Среднего Урала есть электронный проездной билет с лимитом поездок на 60 дней. Им можно пользоваться в автобусе, трамвае, троллейбусе. С первой по двадцатую поездки стоят 570 рублей, а сорок поездок — уже 1,2 тысячи рублей. И 1,9 тысячи рублей придется заплатить, если пассажир «накатает» больше. Действует ограничение до семидесяти поездок.
Для пенсионеров в Екатеринбурге ценовое предложение тоже теперь отличается. Электронный проездной на четыре вида транспорта с лимитом до 50 поездок в месяц с 11 февраля стоит 520 рублей, а безлимитный на автобус, трамвай, и троллейбус — 970 рублей. Проезд по «безналу» в одну сторону — только 23 рубля.
С 15 февраля один билет в любом общественном транспорте Екатеринбурга будет стоить 32 рубля. По «Е-карте» можно будет проехать за 30 рублей в автобусе, трамвае или троллейбусе, и за 32 рубля — на метро. Студенты заплатят меньше, 28,5 рубля. Школьники — 27,5 рубля.
Еще предусмотрен электронный пересадочный проездной билет, распространяющий действие на автобус, трамвай, и троллейбус. Первые 30 минут с момента начала первой поездки он будет стоить 32 рубля. А на те же виды транспорта плюс метро, на 60 минут с момента начала первой поездки, — уже 62 рубля.
Пересадочный тариф на 60 минут в метрополитене, как сообщили в администрации Екатеринбурга, позволит горожанам делать больше пересадок, добираясь с одного конца города в другой, сообщает Znak.