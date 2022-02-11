В Екатеринбурге с 11 февраля подорожал проезд в общественном транспорте

Еще в столице Среднего Урала есть электронный проездной билет с лимитом поездок на 60 дней. Им можно пользоваться в автобусе, трамвае, троллейбусе. С первой по двадцатую поездки стоят 570 рублей, а сорок поездок — уже 1,2 тысячи рублей. И 1,9 тысячи рублей придется заплатить, если пассажир «накатает» больше. Действует ограничение до семидесяти поездок.