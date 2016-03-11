Противоледный реагент будет убираться с областных и пригородных дорог Нижнего Тагила
11 марта 2016, 19:05ТранспортДенис Таратонов
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Одним из итогов встречи нижнетагильских общественников с министром транспорта и связи может стать то, что на областных и пригородных дорогах станут эффективнее устранять последствия применения противоледного реагента.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Свердловскавтодор» рассыпает реагенты на дорогах областного значения и в черте города Нижний Тагил, а затем их не убирает. Жители Нижнего Тагила жалуются на то, что обувь разваливается и машины ржавеют.
Министр транспорта и связи попросил изложить это все в письменном виде. Он поручит своим специалистам найти техническое решение убирать реагент. Возможно, заменят используемый реагент на другой сказал Никита Чапурин, председатель общественной организации «Тагил без ям».
Как бы то ни было, скорее всего, нововведения тагильчане увидят в следующую зиму, ведь совсем скоро снег растает и проблема перестанет быть актуальной.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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