Противоледный реагент будет убираться с областных и пригородных дорог Нижнего Тагила

«Свердловскавтодор» рассыпает реагенты на дорогах областного значения и в черте города Нижний Тагил, а затем их не убирает. Жители Нижнего Тагила жалуются на то, что обувь разваливается и машины ржавеют.

Министр транспорта и связи попросил изложить это все в письменном виде. Он поручит своим специалистам найти техническое решение убирать реагент. Возможно, заменят используемый реагент на другой сказал Никита Чапурин, председатель общественной организации «Тагил без ям».

Как бы то ни было, скорее всего, нововведения тагильчане увидят в следующую зиму, ведь совсем скоро снег растает и проблема перестанет быть актуальной.