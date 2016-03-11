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Противоледный реагент будет убираться с областных и пригородных дорог Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Противоледный реагент будет убираться с областных и пригородных дорог Нижнего Тагила

11 марта 2016, 19:05ТранспортДенис Таратонов
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