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Тагильские общественники в Екатеринбурге обсудили с министром транспорта вопрос капремонта дороги до Верхней Ослянки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские общественники в Екатеринбурге обсудили с министром транспорта вопрос капремонта дороги до Верхней Ослянки

11 марта 2016, 18:40ТранспортДенис Таратонов
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