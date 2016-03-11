Тагильские общественники в Екатеринбурге обсудили с министром транспорта вопрос капремонта дороги до Верхней Ослянки

В прошлом году Сергей Носов получил письмо из Министерства Транспорта, в котором говорилось, что капитальный ремонт дороги начнется не раньше 2018 года. Сумма, требуемая для этого, оценивалась в полтора миллиарда рублей. Никита Чапурин встретился с министром, чтобы прояснить этот вопрос, ведь дорога нуждается в ремонте уже сейчас:

Темой встречи был вопрос капитального ремонта автодороги Нижний Тагил-Верхняя Ослянка. Александр Михайлович заверил меня, что уже в этом году начинается разработка проектной документации. В течение весны будут осуществляться работы по подсыпке этой дороги, чтобы она была в проезжем состоянии. Кроме того, автодорога стоит на особом контроле у губернатора Свердловской области. До окончания ремонтных работ этой дороге будет уделяться должное внимание сказал председатель общественной организации.

Совсем недавно прокуратура Пригородного района стала через суд добиваться ремонта моста на дороге из Нижнего Тагила в Верхнюю Ослянку.

Качество многих дорог оставляет желать лучшего. Наезд на яму или неудачного наезда на кочку может поломаться рулевая рейка автомобиля. Если такое случилось с вашим железным конем, рекомендуем обратиться в компанию «Вольтаж», специализирующиеся на ремонте рулевых реек авто. Подробнее по ссылке: www.remont-reek.org.