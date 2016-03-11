В Нижнем Тагиле аварийный участок дороги на ул. Космонавтов будут ремонтировать лишь в апреле (ФОТО)

Речь идет об участке дороги между улицами Фрунзе и Красноармейская. Эта дорога является одной из центральных, поэтому неудивительно, что её состояние так тревожит автомобилистов. Теперь, когда мост на улице Фрунзе закрыт на реконструкцию, нагрузка на улицу Космонавтов увеличилась.

Асфальт «растаял» по весне. Он изначально, года три назад, был плохо положен. Сейчас там дыры, ямы, виднеется брусчатка. В общем, участок в разбитом состоянии, невозможно проехать. Эту информацию я также оставил на сайте Администрации города сказал журналисту TagilCity.ru один из читателей портала.

В МУП «Тагилдорстрой» пока не располагают информацией, когда будет проводиться ремонт дорожного полотна:

План заданий выдает заказчик. Пока нет информации, когда будет проводиться такая работа. У нас контракт со «Службой заказчика городского хозяйства». Ремонт улицы должен попасть в план-график, который они согласовывают и утверждают сказал главный инженер предприятия Евгений Малейкин.

В «Службе заказчика городского хозяйства» сказали, что знают о проблеме, но тагильчанам придется подождать как минимум месяц, пока дорога должным образом не просохнет:

Объезд уже был. Мы этот участок включили в ямочный ремонт. Ориентировочно, он будет в начале апреля. Сейчас нецелесообразно что-либо делать, потому что через неделю все отвалится, и нужно будет делать ремонт заново. Необходимо, чтобы дорога высохла.