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Рейсовый автобус и бензовоз столкнулись на трассе Екатеринбург – Курган
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейсовый автобус и бензовоз столкнулись на трассе Екатеринбург – Курган

11 марта, 09:05Транспорт
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