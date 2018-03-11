Рейсовый автобус и бензовоз столкнулись на трассе Екатеринбург – Курган
11 марта, 09:05Транспорт
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На трассе Екатеринбург - Шадринск – Курган произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля. На место аварии были направлены спасательные службы.
Сюжеты: Екатеринбург
Днём 10 марта на трассе Екатеринбург – Курган произошло ДТП с участием бензовоза и пассажирского рейсового автобуса.
В результате аварии никто не пострадал, но на дорожное полотно вылилось горюче-смазочное вещество, которое прибывшим спасателям пришлось экстренно убирать, сообщает «Вечерний Екатеринбург». В обстоятельствах произошедшей аварии сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.
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