В Свердловской области в минувшие праздники задержали более 200 пьяных водителей
Сегодня, 10:38ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В праздничные выходные в регионе были задержаны 212 автомобилистов, находящихся за рулем в нетрезвом виде, сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области.
Рейды проходили с 6 по 9 марта. Среди задержанных оказались 29 водителей, ранее уже привлекавшихся к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 39 человек отказались пройти освидетельствование.
Кроме того, Госавтоинспекторы задержали 150 автомобилистов, управлявших транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Часть из них были ранее лишены водительских прав за нарушения ПДД.
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