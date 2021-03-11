Движение маршрута автобусов изменится в Нижнем Тагиле с 13 марта

В связи с предстоящей реконструкцией привокзальной площади в 2021 году изменится, схема движения автобусов по маршруту № 23 «Вокзал — Смычка». Транспорт будет ездить от ТЦ «Райт», который станет конечной остановкой на маршруте.
Движение автобусов будет организовано по утвержденному расписанию. Транспорт начнет ездить в обоих направлениях в 5.55 с интервалом 10-15 минут, последний рейс от ТЦ «Райт» и со Смычки будет отправляться в 22.35.
ТЦ «Райт»:
5-55; 6-05; 6-15; 6-25; 6-35; 6-50; 7-00; 7-10; 7-20; 7-30; 7-45; 7-55; 8-05; 8-15; 8-25; 8-40; 8-50; 9-00; 9-10; 9-20; 9-35; 9-45; 9-55; 10-05; 10-15; 10-40; 10-50; 11-00; 11-10; 11-25; 11-35; 11-55; 12-20; 12-30; 12-50; 13-05; 13-25; 13-40; 14-00; 14-20; 14-35; 14-45; 14-55; 15-05; 15-15; 15-30; 15-40; 15-50; 16-00; 16-10; 16-25; 16-35; 16-45; 16-55; 17-05; 17-20; 17-30; 17-40; 17-50; 18-00; 18-15; 18-25; 18-35; 18-45; 18-55; 19-10; 19-20; 19-30; 19-40; 19-50; 20-05; 20-15; 20-25; 20-35; 20-45; 21-00; 21-10; 21-20; 21-30; 21-35; 21-55; 22-15; 22-35.
Смычка:
5-55; 6-05; 6-15; 6-25; 6-35; 6-50; 7-00; 7-10; 7-20; 7-30; 7-45; 7-55; 8-05; 8-15; 8-25; 8-40; 8-50; 9-00; 9-10; 9-20; 9-35; 9-45; 9-55; 10-05; 10-15; 10-30; 10-40; 10-50; 11-00; 11-10; 11-35; 11-55; 12-30; 12-50; 13-05; 13-15; 13-25; 13-40; 14-00; 14-20; 14-35; 14-45; 14-55; 15-05; 15-15; 15-30; 15-40; 15-50; 16-00; 16-10; 16-25; 16-35; 16-45; 16-55; 17-05; 17-20; 17-30; 17-40; 17-50; 18-00; 18-15; 18-25; 18-35; 18-45; 18-55; 19-10; 19-20; 19-30; 19-40; 19-50; 20-05; 20-15; 20-25; 20-35; 20-45; 21-00; 21-10; 21-20; 21-30; 21-35; 21-55; 22-15; 22-35.