Еще один светофор появился в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов

Еще один светофор появился в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов

Сегодня, 17:58ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Новый светофор появился в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов, на участке дороги между домами № 12 и № 9, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

На данном участке был нерегулируемый пешеходный переход, который переоборудован в регулируемый. Данная «зебра» являлась аварийной, в связи с этим и было принято такое решение, рассказала глава Отдела пропаганды ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Ксения Парамонова.

Для пересечения проезжей части пешеходам необходимо нажать на кнопку и дождаться «зеленого». Светофор был необходим, так как рядом располагается ряд социальных объектов — остановка общественного транспорта, детский дом культуры, и СШ «Тагилстрой».

Начальник пресс-службы отметила, что в 2021 году ГИБДД планирует выдвинуть предписания об установке еще 12 светофоров. По данным ведомства, за два месяца в Нижнем Тагиле выявлено девять ДТП с участием пешеходов. Три из них произошли на «зебре».

Напомним, 9 февраля стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется внедрить диагональную разметку на перекрестках, где предусмотрен отдельный режим для пешеходов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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