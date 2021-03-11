Еще один светофор появился в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов

Новый светофор появился в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов, на участке дороги между домами № 12 и № 9, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

На данном участке был нерегулируемый пешеходный переход, который переоборудован в регулируемый. Данная «зебра» являлась аварийной, в связи с этим и было принято такое решение, рассказала глава Отдела пропаганды ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Ксения Парамонова. Для пересечения проезжей части пешеходам необходимо нажать на кнопку и дождаться «зеленого». Светофор был необходим, так как рядом располагается ряд социальных объектов — остановка общественного транспорта, детский дом культуры, и СШ «Тагилстрой». Начальник пресс-службы отметила, что в 2021 году ГИБДД планирует выдвинуть предписания об установке еще 12 светофоров. По данным ведомства, за два месяца в Нижнем Тагиле выявлено девять ДТП с участием пешеходов. Три из них произошли на «зебре». Напомним, 9 февраля стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется внедрить диагональную разметку на перекрестках, где предусмотрен отдельный режим для пешеходов. В Нижнем Тагиле планируется внедрить на перекрестках разметку по диагонали

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