Целесообразность полного закрытия моста на Циолковского в Тагиле рассмотрит мэрия

В мэрии вернутся к обсуждению вопроса о полном перекрытии моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. В частности, будет рассмотрен вариант с закрытием по очереди одной полосы движения.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев совершил объезд всех вариантов, на которые планируется перенаправить поток транспорта после закрытия переправы через железнодорожные пути на Циолковского. Кроме мэра, по дорогам проехали руководители МУ МВД «Нижнетагильское» и главы структурных подразделений муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации города. Согласно договоренностям, принятым на первой неделе марта, часть транспортных средств будет проезжать через Красный Камень и Рудник. Глава города проехал по этому участку до Техпоселка. Было принято решение не ограничивать движение грузовых транспортных средств на данном направлении. После этого, автобус проехал по улице Шевченко, мимо НТМК, к Северному шоссе. Как только позволят погодные условия, здесь начнутся работы по приведению в порядок дорожного полотна, рассказали в пресс-службе мэрии. Кроме того, обсуждался вопрос об оптимизации движения на перекрестке Кулибина-Фестивальная. Обсуждались возможные изменения, которые позволят легче проезжать данный участок. Когда я провел совещание не в кабинете, а на месте — пришло понимание всех неудобств, с которыми придется столкнуться. Появилось понимание, как решать данные сложности. Самое главное — мы решили вновь вернуться к обсуждению целесообразности полного закрытия моста на улице Циолковского, говорит Владислав Пинаев. Мэр уточнил, что рассматривается вариант, при котором на время ремонта будет перекрываться только одна полоса движения. Напомним, из-за ремонта моста в Нижнем Тагиле на улице Циолковского, НТМК с 1 апреля изменит график работы. Начало утренней рабочей смены переносится на один час с 7.00 с аналогичным смещением начала следующих смен. При этом продолжительность рабочего времени не изменится. На час раньше с 1 апреля будут работать сотрудники НТМК из-за ремонта моста в Тагиле

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