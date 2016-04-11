В Нижнем Тагиле дорожники чистят дороги и днём, и ночью (ФОТО)

Проезжал вчера вечером по улице Заводская. Увидел дорожников. Работают, собирают мусор в мешки, сгребают в кучи. А у всех сегодня выходной написал в редакцию TagilCity.ru тагильчанин Максим.

Чтобы узнать подробности о проводившихся работах, журналисты TagilCity.ru обратились к начальнику участка МУП «Тагилдорстрой» Виктору Копанову:

В выходные и в будние дни после установления погоды мы проводим работы по уборке дорог и днём, и ночью. В среднем ежедневно в подобных работах принимает участие 15-20 человек. Круглосуточно. В выходные мы чистили улицы Горошникова и Красногвардейская. Сегодня улицу Береговая-Ударная рассказал дорожник журналистам TagilCity.ru.

TagilCity.ru напоминает о том, что с наступлением весны приводятся в порядок не только дороги, но и скверы. Встретит ли лето Нижний Тагил чистым – зависит не только от усердия и добросовестности дворников и дорожников, но и от того, насколько тагильчане умеют беречь чистоту.