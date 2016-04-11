В Нижнем Тагиле «Тагилдорстрой» по ночам меняет бетонные плиты на трамвайных путях перекрестка улиц Космонавтов и Красноармейская (ФОТО)

Меняем плиты. Там, где плиты совсем разрушились, головка рельса торчит больше, чем на пять сантиметров, поэтому ставим другие – целые.

Замена плит идет на трамвайных путях и в месте примыкания их к проезжей части. Мы не можем там работать днем, потому что там очень интенсивное движение, поэтому работаем ночью. За ночь успеваем заменить 3-4 плиты. Только в субботу днем работали, а в будние дни там очень интенсивное движение, -- сказал он журналисту TagilCity.ru.