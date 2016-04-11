В Нижнем Тагиле «Тагилдорстрой» по ночам меняет бетонные плиты на трамвайных путях перекрестка улиц Космонавтов и Красноармейская (ФОТО)
11 апреля 2016, 19:40ТранспортДенис Таратонов
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В субботу жители Нижнего Тагила могли заметить, что на перекрестке улиц Красноармейская и Космонавтов дорожные рабочие начали менять плиты на трамвайных путях. Как оказалась, работа ведется преимущественно ночью.
Сюжеты: Нижний Тагил
Виктор Копанов, начальник участка МУП «Тагилдорстрой», рассказал, что работы начались в связи с износом старых плит:
Меняем плиты. Там, где плиты совсем разрушились, головка рельса торчит больше, чем на пять сантиметров, поэтому ставим другие – целые.
Замена плит идет на трамвайных путях и в месте примыкания их к проезжей части. Мы не можем там работать днем, потому что там очень интенсивное движение, поэтому работаем ночью. За ночь успеваем заменить 3-4 плиты. Только в субботу днем работали, а в будние дни там очень интенсивное движение, -- сказал он журналисту TagilCity.ru.
Фото «Тагил без ям»
Ожидается, что до конца недели работы на перекрестке должны быть окончены.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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