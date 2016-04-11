В Нижнем Тагиле трамвай столкнулся с кроссовером Toyota на трамвайных путях (ФОТО)
11 апреля 2016, 10:00ТранспортПавел Щербина
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Авария произошла вчера вечером.
Сюжеты: Нижний Тагил
На пересечении Октябрьского проспекта с улицей Тагилстроевская вчера вечером произошло ДТП. Столкнулись Toyota RAV4 и трамвай, шедший по маршруту №15.
Девушка на Toyota RAV4 поворачивала с Октябрьского проспекта на Тагилстроевскую улицу и не пропустила трамвай сообщил в редакцию TagilCity.ru представитель МУП «Тагильский трамвай» Олег Козлов.
Дверь со стороны водителя была насквозь пробита трамвайной сцепкой. Тем не менее, у ГИБДД информации о пострадавших нет.
Данное ДТП не зарегистрировано. Информации о пострадавших нет рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Фото: МУП «Тагильский трамвай»
© Эрик Х., TagilCity.ru
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