В Нижнем Тагиле в субботу на Вые произошел провал грунта прямо на проезжей части (ФОТО)
Председатель общественного движения «Тагил без ям» сообщил в редакцию TagilCity.ru о яме на дороге по улице Верхняя Черепанова, около дома №39А. На проезжей части произошел обвал грунта. Глубина ямы, на первый взгляд, составила около одного метра.
Общественники заметили провал ещё в субботу, 9 апреля. Председатель ОД в тот же день сообщил о данном факте в МУП «Тагилдорстрой». Виктор Копанов, начальник эксплуатационного участка «Тагилдорстроя», заверил лидера общественного движения в том, что дефект будет устранен в воскресенье. Но на 9 утра понедельника яма даже не была огорожена. Кто-то из жителей ВМЗ воткнул в неё ветку с привязанным к ней ярко-голубым мусорным мешком, чтобы предупредить водителей об опасности.
Никита Чапурин написал обращение главе Ленинского района, Мальцеву Геннадию Геннадьевичу, с просьбой принять меры по устранению дефекта в течение ближайшего времени.
Мы взяли выкопировку из генплана в «Службе заказчика городского хозяйства», разбираемся. Сегодня ночью мы пытались эту яму засыпать, высыпали в неё 20 тонн щебня, но они провалились туда. Яма очень глубокая, в ней стоит вода. Возможно, где-то вблизи есть колодец, скорее всего в нём утечка. Найдём, что это за сети: либо вода, либо отопление. Владелец сетей устранит утечку – покрытие восстановим рассказал начальник участка эксплуатации.
Напомним, что в конце марта в районе вокзала также
© Марина Шмакова, TagilCity.ru