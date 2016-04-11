В Нижнем Тагиле в субботу на Вые произошел провал грунта прямо на проезжей части (ФОТО)

Общественники заметили провал ещё в субботу, 9 апреля. Председатель ОД в тот же день сообщил о данном факте в МУП «Тагилдорстрой». Виктор Копанов, начальник эксплуатационного участка «Тагилдорстроя», заверил лидера общественного движения в том, что дефект будет устранен в воскресенье. Но на 9 утра понедельника яма даже не была огорожена. Кто-то из жителей ВМЗ воткнул в неё ветку с привязанным к ней ярко-голубым мусорным мешком, чтобы предупредить водителей об опасности.

Никита Чапурин написал обращение главе Ленинского района, Мальцеву Геннадию Геннадьевичу, с просьбой принять меры по устранению дефекта в течение ближайшего времени.

Фото ОД «Тагил без ям»

Мы взяли выкопировку из генплана в «Службе заказчика городского хозяйства», разбираемся. Сегодня ночью мы пытались эту яму засыпать, высыпали в неё 20 тонн щебня, но они провалились туда. Яма очень глубокая, в ней стоит вода. Возможно, где-то вблизи есть колодец, скорее всего в нём утечка. Найдём, что это за сети: либо вода, либо отопление. Владелец сетей устранит утечку – покрытие восстановим рассказал начальник участка эксплуатации.

Напомним, что в конце марта в районе вокзала также