Детская смертность в ДТП выросла в первом квартале 2017 года в России на 21% по сравнению с 2016 годом
11 апреля 2017, 11:40Транспорт
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Количество погибших в дорожных происшествиях детей в 2017 году превысило показатель прошлого года за те же месяцы на 21%.
С января по март текущего года произошло 3 225 происшествий с участием несовершеннолетних. В них погибли 108 детей. Число погибших в авариях детей-пассажиров выросло на 38%, сообщает газета «Известия».
Главными причинами такой ситуации эксперты называют безответственность родителей и сложившуюся в стране экономическую ситуацию. Родители покупают дорогие автомобили, но не хотят тратиться на приобретение детских удерживающих устройств.
При опросе водителей выяснилось, что 43% водителей, имеющих маленьких детей, не имеют детских автокресел и не собираются их приобретать. Цена детских удерживающих устройств колеблется от 3-х до 15 тысяч рублей.
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