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Детская смертность в ДТП выросла в первом квартале 2017 года в России на 21% по сравнению с 2016 годом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детская смертность в ДТП выросла в первом квартале 2017 года в России на 21% по сравнению с 2016 годом

11 апреля 2017, 11:40Транспорт
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