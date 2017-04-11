Детская смертность в ДТП выросла в первом квартале 2017 года в России на 21% по сравнению с 2016 годом

С января по март текущего года произошло 3 225 происшествий с участием несовершеннолетних. В них погибли 108 детей. Число погибших в авариях детей-пассажиров выросло на 38%, сообщает газета «Известия».

Главными причинами такой ситуации эксперты называют безответственность родителей и сложившуюся в стране экономическую ситуацию. Родители покупают дорогие автомобили, но не хотят тратиться на приобретение детских удерживающих устройств.

При опросе водителей выяснилось, что 43% водителей, имеющих маленьких детей, не имеют детских автокресел и не собираются их приобретать. Цена детских удерживающих устройств колеблется от 3-х до 15 тысяч рублей.