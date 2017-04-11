Екатеринбуржец может лишиться дорогой иномарки из-за двухмиллионного долга (ФОТО, ВИДЕО)
11 апреля 2017, 08:20Транспорт
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Житель Екатеринбурга накануне лишился своего автомобиля Audi Q7 за долги. Иномарка была арестована за задолженность перед частным лицом более чем два миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Судебные приставы, занявшиеся делом, узнали, что у должника имеется немецкий внедорожник. До этого мужчина уклонялся от возврата долга и скрывал своё имущество.
Когда арестованный автомобиль увозили, автовладелец выбежал к своему транспортному средству, но было уже поздно, пишет E1.ru. Отметим, что мужчина может вернуть свой автомобиль, но только в случае погашения двухмиллионного долга. В противном случае Audi уйдет с молотка на торгах.
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Фото и видео: E1.ru
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