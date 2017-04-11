Снятие асфальта началось на перекрёстке проспекта Вагоностроителей c улицей Тимирязева в Нижнем Тагиле

На движение транспорта по этому участку дороги ремонтные работы не повлияют. Полностью проезжая часть перекрываться не будет.

Перекрывать будем по полосам, как это обычно происходит: одна полоса будет перекрыта, а движение по второй - продолжится сообщили в ООО «УБТ-Сервис».

После проведения ремонтных работ на одной полосе движения, дорожные знаки переставят на вторую полосу,а первая будет открыта для проезда.

Председатель ОД «Тагил без ям» объяснил, что данные работы проводятся в рамках аварийных ремонтов тагильских дорог.

Мы небольшими картами фрезеруем и в соответствии с муниципальным контрактом укладываем холодную асфальтобетонную смесь картами до 25 квадратных метров пояснил редакции TagilCity.ru главный инженер ООО «УБТ-Сервис» Игорь Васильев.

Аварийные ремонтные работы продолжатся и на других участках дорог Нижнего Тагила.