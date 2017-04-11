Уволенные сотрудники автобусного предприятия Сысерти вышли на митинг (ФОТО)
11 апреля 2017, 08:00Транспорт
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В Сысерти накануне работники «Сысертского АТП» вышли на митинг. Около 200 человек требовали вернуть водителям долги по зарплате.
Напомним, сотрудники автобусного предприятия с августа 2016 года, по их словам, не получают заработную плату. Предприятие находится на стадии банкротства. Работники были сокращены, а долги по зарплате в размере в среднем 90 тысяч рублей на человека остались.
Кроме финансовых претензий, водители требовали отставку действующего мэра Сысерти и сохранение МУП «Сысертское АТП». Главное требование – предоставить рабочим оплачиваемую и стабильную работу, передает RuNews24.
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