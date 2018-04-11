15 нарушений на дорогах Нижнего Тагила выявлено за 2 часа проверки (ФОТО)

Всего с начала 2018 года произошло 6 ДТП, в которых пострадали пять маленьких пассажиров. Сотрудники ГИБДД с просьбой быть более ответственными на дорогах обращаются не только к водителям, но и к родителям, которые должны напоминать своим чадам о поведении на дороге и не пренебрегать правилами перевозки детей.