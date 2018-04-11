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15 нарушений на дорогах Нижнего Тагила выявлено за 2 часа проверки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 нарушений на дорогах Нижнего Тагила выявлено за 2 часа проверки (ФОТО)

11 апреля, 07:30Транспорт
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