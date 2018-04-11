Серийные автоугонщики из Берёзовского предстали перед судом за кражу 6 автомобилей

Артём Токарев и Дмитрий Серебренников с марта по июнь 2017 года совершили 6 краж автомобилей на территории Екатеринбурга и Берёзовского.

Для совершения преступлений они использовали электронные устройства, которые позволяли копировать коды сигнализации, механические устройства для разблокировки руля, устройства, позволяющие завести двигатель без ключа.

Три автомобиля возвращены владельцам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В ходе судебного разбирательства оба подсудимых были признаны виновными. Токарев лишён свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, его напарник Серебрянников – на 6 лет и 7 месяцев.