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Серийные автоугонщики из Берёзовского предстали перед судом за кражу 6 автомобилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Серийные автоугонщики из Берёзовского предстали перед судом за кражу 6 автомобилей

11 апреля, 06:35Транспорт
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