Свердловчане написали 500 жалоб на паркующихся на газоне водителей
С января 2019 года ГИБДД по Свердловской области приняла около 500 жалоб на водителей, которые паркуют автомобили на газонах. Автоинспекторы при этом не имеют законных оснований привлечь нарушителей к административной ответственности, сообщает «Областная газета».
Ответственность за размещение автомобилей на газонах в Свердловской области предусмотрена областным законом об административных правонарушениях. Поэтому рассматривать подобные дела – компетенция должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований. Именно к ним и направляют сотрудники ГИБДД недовольных свердловчан.
Если гражданин стал свидетелем размещения транспортных средств на территории, занятой зелёными насаждениями, он может направить своё обращение в администрацию муниципального образования,сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Изменения, позволяющие штрафовать водителей, которые паркуются на газонах, были внесены в ст. 16 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в декабре 2018 года. Физические лица, нарушающие правила благоустройства будут оштрафованы на сумму до 3 до 5 тыс. рублей, юридические лица – от 150 до 500 тыс.