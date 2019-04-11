Свердловчане написали 500 жалоб на паркующихся на газоне водителей

Ответственность за размещение автомобилей на газонах в Свердловской области предусмотрена областным законом об административных правонарушениях. Поэтому рассматривать подобные дела – компетенция должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований. Именно к ним и направляют сотрудники ГИБДД недовольных свердловчан.

Если гражданин стал свидетелем размещения транспортных средств на территории, занятой зелёными насаждениями, он может направить своё обращение в администрацию муниципального образования,сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.