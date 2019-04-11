В Нижнем Тагиле ночные ремонты дорог станут систематическими

Минувшей ночью «Тагилдорстрой» проводил ремонт на улице Горошникова. Для этого были задействованы фреза, укладчик, два катка, четыре самосвала и прочая техника. 11 апреля в Нижнем Тагиле будет проведен ремонт дорожного полотна на улице Берегова-Ударная. Там, по предписанию ГИБДД, ликвидируют образовавшуюся глубокую колею и положат новый слой асфальта.

Укладывать ночью тяжело, к тому же возрастают производственные расходы, так как постоянно работает наружное освещение. Но для основных улиц, где высокая интенсивность движения, укладка асфальта в ночное время – оптимальный вариант,сообщил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

С задействованием 10 единиц техники в ночное время силами «УБТ-Сервиса» проведены ночные ремонты на Ленинградском проспекте, улицах Индустриальная, Зеленстроевская и Фестивальная.

Как сообщил заместитель директора «УБТ-Сервиса» Дмитрий Халтурин, благодаря работе в ночное время повышается производительность труда. За минувшую ночь дорожникам удалось закатать 2,5 тысячи квадратных метров.

Заместитель главы города Владимир Юрченко подчеркнул, что работа дорожников в ночное время станет систематической, что позволит оперативнее восстановить дорожное полотно после зимы.