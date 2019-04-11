Житель Екатеринбурга взыскал более 116 тысяч за попавшую в яму машину

В апреле 2018 года житель Екатеринбурга на своем автомобиле марки Toyota Camry попал в яму, скрытую лужей, в результате чего машина была повреждена. Согласно оценке экспертов, стоимость восстановительного ремонта составит 124 685 рублей.

Пострадавший подал иск в Октябрьский районный суд о взыскании с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», АО «Трест Уралтрансспецстрой» ущерба в размере более 145 тысяч рублей. В данную сумму были включены расходы на ремонт автомобиля, оплата услуг оценщика, оплата юридических услуг и госпошлина.