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Житель Екатеринбурга взыскал более 116 тысяч за попавшую в яму машину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга взыскал более 116 тысяч за попавшую в яму машину

Сегодня, 14:15ТранспортФото: 1MediaInvest
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