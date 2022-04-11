Два колеса отвалились по дороге у автобуса № 34 в Нижнем Тагиле

Два колеса отвалились по дороге у автобуса № 34 в Нижнем Тагиле
Два колеса отвалились по дороге у автобуса № 34 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:21ТранспортФото: TagilCity.ru
Два колеса отвалились у автобуса, следующему по маршруту № 34 в Нижнем Тагиле, вечером 11 апреля.

Маршрут № 34 курсирует от Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра на Гальянке через центр города до Рудника им. III Интернационала.

Перед развилкой улиц Индустриальная и Балакинская, не доезжая метров 50 до моста, стоит автобус без колес. Они отвалились по дороге. Пассажиров водитель высадил, рассказал подписчик TagilCity.ru.

В компании-перевозчике журналисту редакции получить комментарий не удалось. В ООО «Техноком» не ответили ни по одному из указанных на сайте телефонов.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, ранее тагильские перевозчики заявили, что из-за подорожания запчастей, топлива и обслуживание автомобилей у них закончились деньги на проведение капитального ремонта транспорта.

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