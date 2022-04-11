Ж/д переезд на Балакинской в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют

Ж/д переезд на Балакинской в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют
Ж/д переезд на Балакинской в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют
Сегодня, 16:33ТранспортФото: pixabay.com
Проблемы на участке Ж/д пути в Нижнем Тагиле автомобилисты обнаружили еще в прошлом году. В 2022-м фирма, ответственное за надлежащий вид участка, пообещала провести капремонт.

Ж/д переезд на Балакинской в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют. На состояние данного участка дороги местные автолюбители жаловались еще год назад.

По данным издания ТК «Телекон», еще в то время прибывшие на место представители прокуратуры выявили многочисленные дефекты. Например, неподалеку от рельс они обнаружили оголенную арматуру, а автомобили ехали по колее.

Прокуроры вынесли представление об устранении нарушений. Однако в феврале этого года стало известно, что данный участок дороги по-прежнему находится в непригодном для эксплуатации состоянии.

Известно, что раньше хозяином переезда была фирма, которая к сегодняшнему дню прекратила свое существование. Участок передали во владение АО «ЕВРАЗ НТМК». Именно эта организация и получила в свой адрес прокурорское представление, после чего руководство фирмы запланировало проведение капремонта.

К настоящему моменту здесь провели ямочный ремонт. Основные работы состоятся в период с 25 мая по 5 июня.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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