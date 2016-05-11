На собрание автолюбителей в Серебрянке приедет начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров

На встречу с автолюбителями приглашен министр транспорта Свердловской области Александр Сидоренко. Также от организаторов стало известно, что к участникам присоединится и полковник Ибрагим Абдулкадыров – начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Первая встреча автолюбителей пройдет в 10.00 на Серебрянском тракте, там будет сказано приветственное слово, мы все познакомимся и отправимся на автопробег до самой Серебрянки рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.

По словам председателя ОД «Тагил без ям», автовладельцы попробуют доехать до Серебрянки и в 13.00 провести еще одну встречу уже возле Богоявленского храма.

Мы будем снимать дорогу на видео, сфотографируем заболоченные и другие наиболее сложные участки дороги.

После мероприятия все собранные фото и видеоматериалы активисты планируют отправить как губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, так и в Прокуратуру Свердловской области. Активисты уверены, что небольшие работы, которые иногда проводятся на данной дороге, имеют лишь временный эффект и являются неэффективным расходованием бюджетных средств.

Автолюбители регулярно сталкиваются с проблемами при проезде данной дороги: так, в апреле несколько автомобилей застряли в грязи на дороге в Серебрянку. Тогда водителей легковых авто спасла попутчица на полноприводной ГАЗели.

Напомним, 5 лет назад - 12 мая 2011 года – общественники провели крупнейший в городе автопробег против разбитых городских дорог. Тогда автопробег собрал несколько сотен автомобилей и около 3000 человек.