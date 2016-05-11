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На собрание автолюбителей в Серебрянке приедет начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На собрание автолюбителей в Серебрянке приедет начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров

11 мая 2016, 09:55ТранспортАлександра Логинова
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