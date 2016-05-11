Общественники: «Гарантийный ремонт улицы Зеленстроевская произведен подрядчиком с рядом недочётов» (ФОТО)
Гарантийным ремонтом дороги занимался ООО «УБТ-Сервис». Проезжая часть улицы Зеленстроевская была отремонтирована картами. После ремонта дорожного полотна на проезжей части остались дефекты.
Накануне при осмотре дороги общественники движения «Тагил без ям» зафиксировали большое количество изъянов. По словам активистов, гарантийный ремонт был выполнен в крайне сокращённом варианте. После ремонта на участке от улицы Садоводов до выезда на улицу Алтайская остались поперечные и продольные трещины, на дороге имеются выбоины и ямы. Кроме того, на наружном слое асфальта видны следы вышелушивания.
Обнаружены и другие дефекты. Продольные и поперечные швы «расползлись» сообщает руководитель движения «Тагил без ям».
Один из автолюбителей поделился с редакцией TagilCity.ru ощущениями от езды по улице Зеленстроевская.
Почти каждый день езжу по этой дороге на работу и обратно. Первое время – после картирования – было неплохо. Потом «поползли» отдельные участки дороги. Едешь по дороге, как по кочкам: тут карта, тут карта. Дорога дребезжит. По-хорошему, надо было сделать широкое картирование. Но подрядчику же проще ковырять, - говорит Сергей.
Видно, что ремонт сделали. Должно стать лучше – но такого ощущения нет.
Помимо озвученных недостатков у представителей общественного движения есть замечания к колодцам - асфальт не примыкает ко всем колодезным люкам, которые имеются на этой дороге.
Также «Тагил без ям» отметил, что дорожное полотно не очищено, ливневые колодцы забиты грязью и сметом.
Все фото: ОД «Тагил без ям»
Никита Чапурин
Это не единственная улица, осмотр которой произведен активистами общественного движения. Также общественники совершили выезд на улицу Красногвардейская.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru