Общественники: «Гарантийный ремонт улицы Зеленстроевская произведен подрядчиком с рядом недочётов» (ФОТО)

Накануне при осмотре дороги общественники движения «Тагил без ям» зафиксировали большое количество изъянов. По словам активистов, гарантийный ремонт был выполнен в крайне сокращённом варианте. После ремонта на участке от улицы Садоводов до выезда на улицу Алтайская остались поперечные и продольные трещины, на дороге имеются выбоины и ямы. Кроме того, на наружном слое асфальта видны следы вышелушивания.

Обнаружены и другие дефекты. Продольные и поперечные швы «расползлись» сообщает руководитель движения «Тагил без ям».

Один из автолюбителей поделился с редакцией TagilCity.ru ощущениями от езды по улице Зеленстроевская.

Почти каждый день езжу по этой дороге на работу и обратно. Первое время – после картирования – было неплохо. Потом «поползли» отдельные участки дороги. Едешь по дороге, как по кочкам: тут карта, тут карта. Дорога дребезжит. По-хорошему, надо было сделать широкое картирование. Но подрядчику же проще ковырять, - говорит Сергей.

Видно, что ремонт сделали. Должно стать лучше – но такого ощущения нет.

Помимо озвученных недостатков у представителей общественного движения есть замечания к колодцам - асфальт не примыкает ко всем колодезным люкам, которые имеются на этой дороге.

Также «Тагил без ям» отметил, что дорожное полотно не очищено, ливневые колодцы забиты грязью и сметом.

Все фото: ОД «Тагил без ям»

Никита Чапурин

Это не единственная улица, осмотр которой произведен активистами общественного движения. Также общественники совершили выезд на улицу Красногвардейская.