Общественники написали о ямах на Ленинградском проспекте в «Службу заказчика» (ФОТО)

В декабре 2013 года на перекрестке ул. Окунева-Ленинградский проспект прорвало трубу. Вода заливала всю проезжую часть в районе 100 метров. Участок дороги от пешеходного перехода у остановки «Поликлиники» до проспекта Дзержинского был перекрыт. В результате чего машины приходилось разворачивать у Ледового дворца.

По прошествии почти двух с половиной лет после этой коммунальной аварии на дороге остались ямы, которые машинам приходится объезжать всё это время. При этом, по словам водителей, они создают неудобства автомобилям, движущимся по соседней полосе.

По крайне правой полосе на участке от Ледового дворца до проспекта Дзержинского ехать невозможно делится с журналистом TagilCity.ru водитель Андрей.

Кроме того, активисты обратили внимание на плохое состояние пешеходного перехода. На нём большие ямы, которые приходится объезжать автомобилям и обходить пешеходам.

Никита Чапурин информацию о ямах на Ленинградском проспекте намерен направить главе города с просьбой принять меры к их устранению.

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