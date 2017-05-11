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Акция «На работу на велосипеде» пройдет 19 мая в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Акция «На работу на велосипеде» пройдет 19 мая в Свердловской области

11 мая 2017, 09:30Транспорт
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