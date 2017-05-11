Акция «На работу на велосипеде» пройдет 19 мая в Свердловской области
11 мая 2017, 09:30Транспорт
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В России 19 мая пройдет акция «На работу на велосипеде». Принять в ней участие пожелали и жители Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Как пишет URA.RU, в данный момент по числу желающих лидирует Москва. Однако свердловчане не сильно отстают, так, Нижний Тагил и Екатеринбург расположились на 10 и 13 месте по количеству участников.
По итогам акции прошлого года, Екатеринбург занял третье место по числу велосипедистов, решивших в этот день оседлать железного коня.
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