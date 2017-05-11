Ремонт дороги на въезде в Нижний Тагил на Свердловском шоссе ведётся с нарушениями (ФОТО)

Как можно видеть на кадрах, на въезде в Нижний Тагил во время ремонтных работ возникла пробка.

Кроме того, некоторые из водителей заезжали на только что пролитый битум. За комментарием о ситуации журналисты TagilCity.ru обратились к активистам ОД «Тагил без ям»:

К компании, проводящей работы на данном участке, достаточно много вопросов. Пока нами не было установлено, какая именно это компания из областных. Схема закрытия дороги не выполняется должным образом. Мы собираемся сообщить в дорожный надзор и ГИБДД, чтобы они проверили расстановку знаков отметил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Однако основные претензии общественников коснулись не схемы закрытия, а технологии проведения ремонтных работ на этом участке Свердловского шоссе.

Во-первых, отсутствует ровность нового покрытия. Во-вторых, когда проводилась реконструкция этой дороги, в конструкцию закладывалась армирующая сетка. Сейчас покрытие фрезеруют, сетка сдирается фрезой. Таким образом, нарушается конструктивная составляющая дороги. Это нарушение является очень серьёзным. По данному нарушению «Тагил без ям» будет направлять жалобу в администрацию Свердловской области рассказал Никита Чапурин в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Общественник признал, что исправить что-либо в проводимых работах не представляется возможным, но, по его словам, позднее подрядчики будут оштрафованы за допущенные нарушения.

Фотографии от 11.05.2017 года.