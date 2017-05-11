Транспортный парк нижнетагильского предприятия «УБТ-Сервис» пополнился новой техникой (ФОТО)

Новая современная прицепная подметально-уборочная машина «Scandia» появится на улицах города. Она предназначена для чистки улиц. Перед этим парк пополнился еще тремя самосвалами и двумя погрузчиками.

Коллектив предприятия эффективно использует новые приобретения. Так, в 2016 году силами предприятия было отремонтировано в городе 12 дорог, уложено 117 402 кв. м. асфальтобетонного покрытия, установлено 3 544 метра бортового камня.

За прошедшую зиму рабочие «УБТ-Сервис» вывезли из города свыше 100 000 тонн снега: это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Компания обслуживает не только Дзержинский и частично Тагилстроевский районы Нижнего Тагила, поселок Старатель, но и 15 деревень, расположенных близ города.

Фото: пресс-служба УБТ-УралВагонЗавод

Директор ООО «УБТ-Сервис» Александр Рощупкин отмечает:

Ремонтные и уборочные работы производятся достаточно быстро. Многое из того, что было запланировано на май, выполнено в апреле: позволяет теплая и сухая погода. При этом качество работ – на первом месте. Хочется сделать город красивее и удобнее.

Предприятие продолжает участвовать в программе «Парки и скверы», генподрядчиком которой является «УБТ-Сервис». Компания занимается содержанием городских парков и скверов: осуществляет уборку территории от мусора, заменяет асфальтовое покрытие тротуаров и многое другое.

Также компания принимает участие в благотворительных акциях, выполняя работы по благоустройству парковок, спортивных объектов. установке детских горок.