Транспортный парк нижнетагильского предприятия «УБТ-Сервис» пополнился новой техникой (ФОТО)
Дочернее предприятие нижнетагильской корпорации УВЗ «УБТ-Сервис» приобрело для своего транспортного парка новую дорожную технику.
Новая современная прицепная подметально-уборочная машина «Scandia» появится на улицах города. Она предназначена для чистки улиц. Перед этим парк пополнился еще тремя самосвалами и двумя погрузчиками.
Коллектив предприятия эффективно использует новые приобретения. Так, в 2016 году силами предприятия было отремонтировано в городе 12 дорог, уложено 117 402 кв. м. асфальтобетонного покрытия, установлено 3 544 метра бортового камня.
За прошедшую зиму рабочие «УБТ-Сервис» вывезли из города свыше 100 000 тонн снега: это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.
Компания обслуживает не только Дзержинский и частично Тагилстроевский районы Нижнего Тагила, поселок Старатель, но и 15 деревень, расположенных близ города.
Фото: пресс-служба УБТ-УралВагонЗавод
Директор ООО «УБТ-Сервис» Александр Рощупкин отмечает:
Ремонтные и уборочные работы производятся достаточно быстро. Многое из того, что было запланировано на май, выполнено в апреле: позволяет теплая и сухая погода. При этом качество работ – на первом месте. Хочется сделать город красивее и удобнее.
Предприятие продолжает участвовать в программе «Парки и скверы», генподрядчиком которой является «УБТ-Сервис». Компания занимается содержанием городских парков и скверов: осуществляет уборку территории от мусора, заменяет асфальтовое покрытие тротуаров и многое другое.
Также компания принимает участие в благотворительных акциях, выполняя работы по благоустройству парковок, спортивных объектов. установке детских горок.
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