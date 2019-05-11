СК РФ начал проверку после жесткой посадки Boeing 737 в Оренбурге

Доследственная проверка организована с целью выяснения всех обстоятельств инцидента. Устанавливаются очевидцы происшествия.

Запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и получения сведений от приборов контроля полета самолета, а также о пассажирах, следовавших этим рейсом,пояснили в СК РФ телеканалу «Звезда».

Самолет в Оренбург следовал из Москвы. После жесткой посадки самолет осмотрели, и он вылетел в обратном направлении. Причины инцидента в авиакомпании пока не уточняют.