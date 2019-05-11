СК РФ начал проверку после жесткой посадки Boeing 737 в Оренбурге
Следственный комитет России начал проверку после жесткой посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind в Оренбурге 11 мая, сообщает телеканал «Звезда».
Доследственная проверка организована с целью выяснения всех обстоятельств инцидента. Устанавливаются очевидцы происшествия.
Запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и получения сведений от приборов контроля полета самолета, а также о пассажирах, следовавших этим рейсом,пояснили в СК РФ телеканалу «Звезда».
Самолет в Оренбург следовал из Москвы. После жесткой посадки самолет осмотрели, и он вылетел в обратном направлении. Причины инцидента в авиакомпании пока не уточняют.
Напомним, что в Москве 5 мая сгорел Sukhoi Superjet 100, в результате инцидента погиб 41 пассажир. СК РФ возбудил уголовное дело. Среди возможных причин трагедии называют техническую неисправность самолета, недостаточную квалификацию пилотов, а также неблагоприятные метеоусловия.