Перекресток Циолковского и Индустриальная в Тагиле будет закрыт в сентябре

Закрытие перекрестка улиц Циолковского и Индустриальная в Нижнем Тагиле для движения транспорта планируется в сентябре в связи с реконструкцией путепровода.

11 мая в Нижнем Тагиле состоялась пресс-конференция по реконструкции моста на улице Циолковского. В ней приняли участие замглавы администрации Нижнего Тагила Егор Копысов, а также руководители управления городским хозяйством. Там будут перекладываться сети, подниматься уровень перекрестка. Однако при этом будет предусмотрен технологический объезд со стороны складов, рассказали в управлении горхозяйством. Напомним, мост будет закрыт для движения транспорта 12 мая утром. Работы планируется завершить в течение 181 дня, в октябре 2021 года. Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется завершить в октябре

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