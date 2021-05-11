Постановление о закрытии моста на Циолковского подписал глава Нижнего Тагила

Постановление о закрытии движения транспортных средств с 12 мая на период проведения работ по реконструкции путепровода, проходящего над железнодорожными путями по улице Циолковского, подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Постановление администрации Нижнего Тагила о закрытии с 12 мая по 5 октября 2021 года движения транспортных средств на период проведения работ по реконструкции путепровода, проходящего над железнодорожными путями по улице Циолковского в Тагиле, во вторник, 11 мая подписал Владислав Пинаев. Согласно документу, движение для транспортных средств будет запрещено от пересечения автомобильной дороги по улице Серова с автомобильной дорогой по улице Грибоедова до пересечения с дорогой по улице Октябрьской революции с дорогой по улице Циолковского. А также по автомобильной дороге по улице Циолковского на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Индустриальная. Соответствующие дорожные знаки об изменении схемы организации дорожного движения до 12 мая должны установить специалисты ООО «Уралстроймонтаж». Напомним, ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле начнется в четыре утра 12 мая, завершить работы на объекте планируется в октябре. Движение транспорта будет организовано через улицы Кулибина — Фестивальная — Индустриальная. Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется завершить в октябре

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