Поворот направо с Циолковского на Октябрьской революции в Нижнем Тагиле будет закрыт

Поворот направо с Циолковского на Октябрьской революции в Нижнем Тагиле будет закрыт
Поворот направо с Циолковского на Октябрьской революции в Нижнем Тагиле будет закрыт
Сегодня, 13:19ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Поворот с улицы Циолковского на Октябрьской революции направо закроют через две недели в связи с реконструкцией путепровода в Нижнем Тагиле.

Пресс-конференция по организации движения транспорта на время ремонта моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле состоялась 11 мая. В ней приняли участие замглавы администрации Нижнего Тагила Егор Копысов и руководители управления городским хозяйством.

Поворот с улицы Циолковского на Октябрьской революции направо сохранится первые две недели после закрытия моста. Дорога будет закрыта вниз, в сторону кругового движения, рассказали в управлении горхозяйством на пресс-конференции.

Также было отмечено, что вся актуальная информация об изменениях схемы движения, а также карты будут публиковаться на официальном сайте Нижнего Тагила в разделе «Транспорт».

Замечания по поводу нехватки знаков объезда со стороны Северного шоссе по индустриальной зоне будут устранены.

Напомним, путепровод будет закрыт для движения транспорта 12 мая. Работы должны быть завершены в октябре 2021 года. В сентябре будет закрыт перекресток улиц Циолковского и Индустриальная.

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