Стоянок для личных авто не будет на время перекрытия моста на Циолковского в Тагиле

Стоянок для личных авто не будет на время перекрытия моста на Циолковского в Тагиле
Стоянок для личных авто не будет на время перекрытия моста на Циолковского в Тагиле
Сегодня, 12:43ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Дополнительные стоянки для личного транспорта не будут оборудованы на время перекрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле.

Пешеходные дорожки через мост на время ремонту будут функционировать, но в планах не предусмотрены дополнительные парковки для личных автомобилей. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции по реконструкции моста на Циолковского. На встречу с журналистами пришли заместитель мэра Нижнего Тагила Егор Копысов, руководители Управления городским хозяйством и представители компании-подрядчика.

Такой вариант не рассматривается, чтобы человек приехал на автомобиле к мосту, бросил транспортное средство, перешел на другую сторону и сел на автобус. Уличная дорожно-транспортная сеть не позволит выделить такие места, рассказали в ходе пресс-конференции по реконструкции путепровода.

Стоянки не предусмотрены ни у самого путепровода, ни вдоль проспекта Мира. Рассматривается вариант, при котором общественный транспорт будет доезжать до путепровода, высаживать пассажиров и делать там разворот, однако пока такого решения не принято.

Напомним, с 12 мая, на время перекрытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, движение общественного транспорта на Тагилстрой будет организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства тагильчан будут организованы две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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