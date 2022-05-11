Участок Ленинградского проспекта готовятся закрыть для ремонта в Нижнем Тагиле

Работы по ремонту Ленинградского проспекта от улицы Юности до проспекта Дзержинского начались еще до майских праздников. Рабочие начали убирать бордюры в обоих направлениях. Все четыре полосы движения будут закрыты для проезда от улицы Володарского.
Сейчас у десятиэтажных домов между Володарского и проспекта Дзержинского рабочие раскапывают теплотрассу, проходящую под дорогой. Стоят краны и другая спецтехника. Очевидно, что теплотрассу будут менять, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.
Она отметила, что уже сейчас закрыто движение направо на Дзержинском проспекте со стороны проспекта Вагоностроителей в сторону Ленинградского проспекта. Дорожники повесили соответствующий знак.
Теперь с правой полосы можно повернуть только налево. Думаю, в ближайшее время дорога будет перекрыта полностью, пояснила тагильчанка.
Напомним, ремонт Ленинградского проспекта будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строители отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят новые остановочные комплексы, обустроят газоны.