Участок Ленинградского проспекта готовятся закрыть для ремонта в Нижнем Тагиле

Участок Ленинградского проспекта готовятся закрыть для ремонта в Нижнем Тагиле
Участок Ленинградского проспекта готовятся закрыть для ремонта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:21ТранспортФото: TagilCity.ru
Строители начали подготовку к ремонту части Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле. Они выкопали бордюры, разбирают теплотрассу и развешивают новые дорожные знаки.

Работы по ремонту Ленинградского проспекта от улицы Юности до проспекта Дзержинского начались еще до майских праздников. Рабочие начали убирать бордюры в обоих направлениях. Все четыре полосы движения будут закрыты для проезда от улицы Володарского.

Сейчас у десятиэтажных домов между Володарского и проспекта Дзержинского рабочие раскапывают теплотрассу, проходящую под дорогой. Стоят краны и другая спецтехника. Очевидно, что теплотрассу будут менять, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.

Фото:TagilCity.ru

Она отметила, что уже сейчас закрыто движение направо на Дзержинском проспекте со стороны проспекта Вагоностроителей в сторону Ленинградского проспекта. Дорожники повесили соответствующий знак.

Теперь с правой полосы можно повернуть только налево. Думаю, в ближайшее время дорога будет перекрыта полностью, пояснила тагильчанка.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, ремонт Ленинградского проспекта будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строители отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят новые остановочные комплексы, обустроят газоны.

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