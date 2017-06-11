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Движение трамваев по Восточному и Северному шоссе после урагана будет восстановлено 11 и 13 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение трамваев по Восточному и Северному шоссе после урагана будет восстановлено 11 и 13 июня

11 июня 2017, 10:00Транспорт
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