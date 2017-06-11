Фура насмерть сбила лосёнка под Екатеринбургом
11 июня 2017, 18:15Транспорт
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Под Екатеринбургом рядом с селом Горный Щит автолюбитель накануне обнаружили тело лосёнка. Как оказалось, его сбил большегруз.
Сюжеты: Екатеринбург
Это случилось около 9 часов утра. Очевидцы видели, что рядом с лосёнком стояла фура, которая, вероятно, и сбила животное.
По всей видимости, водитель не сумел быстро среагировать на выскочившего из леса лося.
Автомобиль, насмерть сбивший детёныша лося, сильных повреждений не получил, пишет E1.ru.
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