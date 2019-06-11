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#домахорошо
В Нижнем Тагиле проходит рейд «Безопасная дорога»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле проходит рейд «Безопасная дорога»

Сегодня, 11:48ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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