В Нижнем Тагиле проходит рейд «Безопасная дорога»
Сегодня, 11:48ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В период с 11 по 14 июня в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на дорогах, в том числе, с использованием метода скрытого патрулирования. Мероприятие направлено на предотвращение травмирования и гибели пешеходов..
С начала года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО произошло 108 ДТП, в которых травмы получили 138 человек, еще 14 человек погибли. 42 ДТП произошли с участием пешеходов. 38 человек получили травмы, четыре человека скончались.
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