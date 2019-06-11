В Нижнем Тагиле проходит рейд «Безопасная дорога»

Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на дорогах, в том числе, с использованием метода скрытого патрулирования. Мероприятие направлено на предотвращение травмирования и гибели пешеходов..

С начала года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО произошло 108 ДТП, в которых травмы получили 138 человек, еще 14 человек погибли. 42 ДТП произошли с участием пешеходов. 38 человек получили травмы, четыре человека скончались.