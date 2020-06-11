ГИБДД на всех дорогах Свердловской области в выходные проведёт рейд
В ближайшие три выходных дня сотрудники ГИБДД Свердловской области проведут рейд, сообщает пресс-служба ведомства.
На дороги выйдут более четырёх сотен экипажей в каждый день – будет проводиться очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Полицейские займутся тотальной проверкой автотранспорта.
Помочь стражам порядка в выявлении правонарушителей могут и жители области – позвонив в дежурную группу (343)269-77-00 или по номеру 02. Правоохранители просят сообщать обо всех случаях грубых нарушений ПДД, а также о подозрительном поведении водителей на проезжей части, а также лиц, управляющих авто в состоянии опьянения.
С начала 2020 года в регионе привлечено к ответственности около шести с половиной тысяч водителей, которые отказались от медосвидетельствования или сели за руль пьяными. Более семи сотен автолюбителей привлекли уже к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.