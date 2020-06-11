ГИБДД на всех дорогах Свердловской области в выходные проведёт рейд

На дороги выйдут более четырёх сотен экипажей в каждый день – будет проводиться очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Полицейские займутся тотальной проверкой автотранспорта.

Помочь стражам порядка в выявлении правонарушителей могут и жители области – позвонив в дежурную группу (343)269-77-00 или по номеру 02. Правоохранители просят сообщать обо всех случаях грубых нарушений ПДД, а также о подозрительном поведении водителей на проезжей части, а также лиц, управляющих авто в состоянии опьянения.