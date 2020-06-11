В Екатеринбурге началась продажа билетов на первый поезд до Крыма
Сегодня, 09:01ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С сегодняшнего дня, 11 июня, «Гранд сервис экспресс» начинает продажу билетов в новое направление из Екатеринбурга в Симферополь, сообщает пресс-служба Минтранса.
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Первый поезд из Екатеринбурга в Крым отправится 30 июня и прибудет на конечную станцию 3 июля. Он будет курсировать раз в неделю через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.
Цены билетов станут известны после старта продаж, которые планируется начать сегодня, 11 июня.
Напомним, что поезда из Екатеринбурга в Крым планировалось запустить еще весной. Однако из-за пандемии коронавируса пришлось запуск отложить.
Кроме того, на сайте компании сообщается, что начинается продажа билетов на поезда из Кисловодска до Симферополя и из Санкт-Петербурга до Евпатории и обратно.
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