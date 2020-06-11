В Екатеринбурге началась продажа билетов на первый поезд до Крыма

Первый поезд из Екатеринбурга в Крым отправится 30 июня и прибудет на конечную станцию 3 июля. Он будет курсировать раз в неделю через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Цены билетов станут известны после старта продаж, которые планируется начать сегодня, 11 июня.

Напомним, что поезда из Екатеринбурга в Крым планировалось запустить еще весной. Однако из-за пандемии коронавируса пришлось запуск отложить.