Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появилась на TagilCity.ru

Теперь жители Нижнего Тагила могут наблюдать за ходом ремонта моста на Циолковского в режиме реального времени. Информагентство TagilCity.ru начало вести онлайн-трансляцию.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил муниципалитету организовать установку на объекте трех онлайн-камер. На данный момент начала функционировать одна камера, еще две по контракту поставит подрядчик «Уралстроймонтаж». Теперь трансляция ремонтных работ будет идти в режиме реального времени на сайте TagilCity.ru - ссылку на нее можно найти в меню сайта (#мост). Видеотрансляция: ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле Напомним, 26 мая в Нижний Тагил с рабочим визитом приезжали Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Они провели выездное собрание на мосту на улице Циолковского, который закрыт для движения транспорта 12 мая. На ремонт было выделено более одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета. Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закрыт на реконструкцию

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