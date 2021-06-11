Свыше 15 млн будет потрачено на ремонт трамвайных путей в Нижнем Тагиле

В разных районах Нижнего Тагила начался ремонт трамвайных путей. По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, в 2021 году сумма работ составит свыше 15 миллионов рублей. По большей части, специалисты работают в ночное время.

На данный момент на улице Индустриальной идет ремонт стыков и укладка межрельсовых соединений. В Дзержинском районе, на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта, перекладывают рельсы — 123 метра. А на улице Юности меняется подвеска контактной сети, протяженность которой составляет около одного километра. Данный объем работы уже был выполнен на улице Зари, сообщает ТК «Телекон». Стараемся все делать в ночное время. Для того, чтобы в течение дня выполнять все свои основные работы по перевозке пассажиров,отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. На данный момент планируется заменить один из стрелочных переводов на перекрестке проспектов Мира и Ленина и три километра подземных кабельных линий. Напомним, в Нижнем Тагиле на трамвайные перевозки будет выделено 287 миллионов рублей. Торги по выбору подрядчика объявила администрация города. 287,4 млн рублей выделено из местного бюджета на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

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