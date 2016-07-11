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9-летняя девочка травмировалась в ДТП под Асбестом: сбежавшего виновника аварии в полицию привела его мать (ФОТО)
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9-летняя девочка травмировалась в ДТП под Асбестом: сбежавшего виновника аварии в полицию привела его мать (ФОТО)

11 июля 2016, 13:20ТранспортТимофей Данилов
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