На Липовом тракте в Нижнем Тагиле оборудуют удобные пешеходные переходы (ФОТО)
11 июля 2016, 11:25Транспорт
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Общественники Нижнего Тагила обнаружили недостатки на ремонтируемых дорогах города. Так, на Липовом тракте бордюры, установленные согласно проекту, слишком высокие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такие бордюры могут помешать инвалидам и мамам с колясками при переходе через проезжую часть. На месте побывали общественные деятели Нижнего Тагила и зафиксировали ситуацию на фото.
Действительно проектировщики допустили ошибку, не предусмотрев удобные переходы в зоне пересечения тротуаров. ПДД разрешает переход через дорогу в этих местах, и поэтому бордюры необходимо положить комментирует фотографии председатель ОД «Тагил без ям».
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Замечание было передано общественниками главному инженеру ООО УБТ-Сервис Игорю Васильеву.
Мы положим бордюры на этом перекрестке и посмотрим нет ли подобных проблем в других проектах сообщил TagilCity.ru Игорь Васильев.
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