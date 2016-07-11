На Липовом тракте в Нижнем Тагиле оборудуют удобные пешеходные переходы (ФОТО)

Такие бордюры могут помешать инвалидам и мамам с колясками при переходе через проезжую часть. На месте побывали общественные деятели Нижнего Тагила и зафиксировали ситуацию на фото.

Действительно проектировщики допустили ошибку, не предусмотрев удобные переходы в зоне пересечения тротуаров. ПДД разрешает переход через дорогу в этих местах, и поэтому бордюры необходимо положить комментирует фотографии председатель ОД «Тагил без ям».

Замечание было передано общественниками главному инженеру ООО УБТ-Сервис Игорю Васильеву.

Мы положим бордюры на этом перекрестке и посмотрим нет ли подобных проблем в других проектах сообщил TagilCity.ru Игорь Васильев.