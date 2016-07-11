Разбитый маршруткой светофор будет восстановлен в Нижнем Тагиле сегодня до конца рабочего дня (ФОТО)

Как рассказали журналисту TagilCity.ru в производственном предприятии «Сигнал-3», ремонт светофора начался практически с самого начала рабочего дня:

«Газель» ударила по светофорной опоре. В результате она упала вместе со светофором. В данный момент там работает бригада по восстановлению. До конца рабочего дня всё должны восстановить. До 17:00 сообщили журналисту.

Случившееся ДТП очень огорчило местных жителей, ведь это место совсем недавно было благоустроено:

Только недавно там заборчики поставили, покрасили их, и тут такое... Сначала одну часть забора кто-то зацепил и она покосилась, а теперь вообще целую секцию покорежили расстроилась проживающая неподалеку тагильчанка.

Напомним, в результате столкновения маршрутки со светофором пострадали три женщины-пассажира. Они получили различные травмы.