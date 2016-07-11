Водитель иномарки, помешавший нарушителям ПДД, был избит под Екатеринбургом

Это случилось по дороге на Балтым, которая знаменита так называемыми «обочечниками». Во время очередной пробки водитель на Mazda решил преградить путь автомобилистам, объезжавшим остальных по краю проезжей части. Одного из водителей на Honda Accord это возмутило, и вместе с тремя пассажирами они вышли из машины и начали бить по автомобилю Mazda. Затем избили мужчину за рулем иномарки.