Водитель иномарки, помешавший нарушителям ПДД, был избит под Екатеринбургом
11 июля 2016, 08:20Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшую субботу под Екатеринбургом был избит водитель иномарки.
Сюжеты: Екатеринбург
Это случилось по дороге на Балтым, которая знаменита так называемыми «обочечниками». Во время очередной пробки водитель на Mazda решил преградить путь автомобилистам, объезжавшим остальных по краю проезжей части. Одного из водителей на Honda Accord это возмутило, и вместе с тремя пассажирами они вышли из машины и начали бить по автомобилю Mazda. Затем избили мужчину за рулем иномарки.
Пострадавший обратился в местное отделение полиции. Он написал заявление на обидчиков, по которому в настоящее время проводится проверка сотрудниками полиции Верхней Пышмы, где зарегистрировано заявление.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей