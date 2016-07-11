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Водитель иномарки, помешавший нарушителям ПДД, был избит под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель иномарки, помешавший нарушителям ПДД, был избит под Екатеринбургом

11 июля 2016, 08:20Транспорт
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