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Движение трамваев в Тагилстроевский район Нижнего Тагила будет приостановлено с 12 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение трамваев в Тагилстроевский район Нижнего Тагила будет приостановлено с 12 июля

11 июля 2017, 10:50ТранспортЕкатерина Малых
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