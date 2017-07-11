Движение трамваев в Тагилстроевский район Нижнего Тагила будет приостановлено с 12 июля
11 июля 2017, 10:50ТранспортЕкатерина Малых
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Трамвайное движение на Тагилстрое в Нижнем Тагиле будет приостановлено. Также изменится расписание движения дежурных поездов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По причине аварийного состояния трамвайных путей по ул. Металлургов будут осуществляться ремонтные работы по замене полотна на перегоне «Комсомольская – ДК НТМК». Трамвайное движение будет прекращено с 12 июля до окончания ремонтных работ.
С 12 июля:
- вводится временный маршрут № 16а «Новая Кушва – вокзал – пр. Ленина – ул. Островского – ВМЗ;
- закрывается временный маршрут № 2 «Тагилстрой – пр. Ленина – ул. Островского».
С 13 июля:
- изменится расписание утренних дежурных поездов.
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Расписание движения маршрутов 1, 12, 15, 17 не меняется. Движение трамваев по ул. Фрунзе, ул. Космонавтов до кольца ВМЗ пока сохранится ориентировочно до 20 июля, после чего и этот участок тоже будет закрыт на ремонт сообщили в ОД «Тагильчане за трамвай».
Напомним, что сейчас также прекращено движение трамваев через Красный Камень из-за ремонта дороги по ул. Космонавтов и проспекту Мира.
Фотоотчет: Ремонт ул. Космонавтов, 2017
© Малых Екатерина, TagilCity.ru
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