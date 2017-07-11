Движение трамваев в Тагилстроевский район Нижнего Тагила будет приостановлено с 12 июля

По причине аварийного состояния трамвайных путей по ул. Металлургов будут осуществляться ремонтные работы по замене полотна на перегоне «Комсомольская – ДК НТМК». Трамвайное движение будет прекращено с 12 июля до окончания ремонтных работ.

С 12 июля:

вводится временный маршрут № 16а «Новая Кушва – вокзал – пр. Ленина – ул. Островского – ВМЗ;

закрывается временный маршрут № 2 «Тагилстрой – пр. Ленина – ул. Островского».

С 13 июля:

изменится расписание утренних дежурных поездов.

Расписание движения маршрутов 1, 12, 15, 17 не меняется. Движение трамваев по ул. Фрунзе, ул. Космонавтов до кольца ВМЗ пока сохранится ориентировочно до 20 июля, после чего и этот участок тоже будет закрыт на ремонт сообщили в ОД «Тагильчане за трамвай».

Напомним, что сейчас также прекращено движение трамваев через Красный Камень из-за ремонта дороги по ул. Космонавтов и проспекту Мира.

Фотоотчет: Ремонт ул. Космонавтов, 2017