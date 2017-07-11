Екатеринбуржцы из-за потопа провели в пробке несколько часов: неравнодушные граждане приносили им бутерброды и чай в термосе (ФОТО, ВИДЕО)

Власти сообщают, что ливневые канализации не успевают захватить такой большой объем воды. Также на некоторых ливнёвках из-за мусора происходит засор. Бригады в таких случаях выезжают на местах и устраняют причину. Известно, что в год дорожники чистят около 80-ти километров канализации.