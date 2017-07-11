Екатеринбуржцы из-за потопа провели в пробке несколько часов: неравнодушные граждане приносили им бутерброды и чай в термосе (ФОТО, ВИДЕО)
11 июля 2017, 06:00Транспорт
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Ливень в Екатеринбурге привел к транспортному коллапсу. 10 июля центральные улицы столицы Урала вновь оказались под водой.
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Власти сообщают, что ливневые канализации не успевают захватить такой большой объем воды. Также на некоторых ливнёвках из-за мусора происходит засор. Бригады в таких случаях выезжают на местах и устраняют причину. Известно, что в год дорожники чистят около 80-ти километров канализации.
Из-за потопа автовладельцы попали в часовую пробку. Кроме того, на перекрестке Большакова – 8 марта остановилось движение трамваев, передает E1.ru.
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Пешеходы также испытывают крайнее неудобство, шагая по лужам в обуви. Некоторые оказались весьма изобретательными.
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Фото и видео: E1.ru
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