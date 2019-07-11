Урбанист из Екатеринбурга предложил отказаться от строительства второй ветки метро
Общественник Владимир Злоказов из Екатеринбурга считает, что мэрии не нужно тратить деньги на строительство второй ветки метро, а вложить их в развитие наземного транспорта, сообщает ЕТВ.
На «Иннопроме» президенту России Владимиру Путину был представлен проект Деревни Универсиады. Объект должен разместиться в Новокольцовском, а не на ВИЗе, как анонсировалось ранее. В связи с этим, считает Злоказов, встает вопрос о целесообразности строительства второй ветки метро. Если Деревня Универсиады разместится у ЭКСПО-центра, то, по мнению урбаниста, лучше проложить трамвайные пути.
В связи с переносом на новою площадку, главным транспортным проектом ближайших лет может стать трамвайная линия в Новокольцовский и Кольцово через Уктус,полагает Злоказов.
Однако мэрия Екатеринбурга сообщила, что не намерена отказываться от идеи развития метрополитена. Напомним, в этом году на реализацию проекта в бюджете города заложены 250 миллионов рублей.